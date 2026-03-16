Incendio estructural afectó a una vivienda en el sector Glorias Navales de Viña del Mar

Una vivienda se vio afectada por un incendio estructural que movilizó a organismos de emergencia durante la madrugada de este lunes 16 de marzo en Viña del Mar.

Diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín concurrieron hasta la intersección de calles Fragata Lynch con Lientur, en el sector de Glorias Navales.

Allí fueron alertados de un incendio que consumía una vivienda, con peligro de propagación a otras estructuras ubicadas en los alrededores.

Así es como el trabajo de Bomberos se centró en evitar que las llamas avanzaran, por lo que se logró controlar su propagación hasta controlar el fuego.

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