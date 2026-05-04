Incendio estructural afectó a una casa habitación de material mixto en Viña del Mar

Un incendio estructural movilizó a diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, tras declararse fuego en una vivienda ubicada en el sector de Recreo.

De acuerdo a los primeros reportes, el siniestro se originó en una casa habitación de dos pisos, de material mixto, emplazada en calle Río de Janeiro con José Poniente.

Debido a las características del inmueble afectado por las llamas, se advirtió desde un inicio el riesgo de propagación hacia estructuras colindantes.

Ante la magnitud de la emergencia, se despacharon al lugar otras unidades de Bomberos, las que iniciaron de inmediato labores de combate del fuego.

Una vez controlada la propagación, los equipos se concentraron en tareas de extinción y ventilación para evitar una mayor afectación.

Posteriormente, desde el lugar se informó que la emergencia logró ser controlada, aunque voluntarios de Bomberos continuaban desplegados realizando trabajos para su completa contención y extinguir posibles focos de fuego.

PURANOTICIA