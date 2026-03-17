Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Incendio estructural afectó a empresa procesadora de agua embotellada en La Calera

Incendio estructural afectó a empresa procesadora de agua embotellada en La Calera

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El fuego afectó parte de las instalaciones ubicadas en un segundo piso, en la avenida Central, específicamente en el área destinada al proceso de purificación del agua.

Incendio estructural afectó a empresa procesadora de agua embotellada en La Calera
Martes 17 de marzo de 2026 10:15
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un emergencia estructural movilizó durante la madrugada de este martes 17 al Cuerpo de Bomberos de La Calera, luego que se reportara un incendio en una empresa procesadora de agua embotellada ubicada en el sector de Artificio.

El hecho tuvo lugar en la avenida Central, hasta donde concurrieron voluntarios de las cuatro compañías de Bomberos, junto a personal de Carabineros y funcionarios de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad calerana.

El fuego afectó parte de las instalaciones ubicadas en un segundo piso, específicamente en el área destinada al proceso de purificación del agua. No obstante, las llamas no se propagaron a otras dependencias ni representaron riesgo para viviendas cercanas.

Las labores de control permitieron contener la emergencia sin que se registraran personas lesionadas. Además, se indicó que los daños fueron acotados.

Las causas del incendio están siendo investigadas por el Departamento de Investigación del Cuerpo de Bomberos de La Calera, conforme al procedimiento habitual.

PURANOTICIA

Cargar comentarios