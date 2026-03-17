Incendio estructural afectó a empresa procesadora de agua embotellada en La Calera

Un emergencia estructural movilizó durante la madrugada de este martes 17 al Cuerpo de Bomberos de La Calera, luego que se reportara un incendio en una empresa procesadora de agua embotellada ubicada en el sector de Artificio.

El hecho tuvo lugar en la avenida Central, hasta donde concurrieron voluntarios de las cuatro compañías de Bomberos, junto a personal de Carabineros y funcionarios de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad calerana.

El fuego afectó parte de las instalaciones ubicadas en un segundo piso, específicamente en el área destinada al proceso de purificación del agua. No obstante, las llamas no se propagaron a otras dependencias ni representaron riesgo para viviendas cercanas.

Las labores de control permitieron contener la emergencia sin que se registraran personas lesionadas. Además, se indicó que los daños fueron acotados.

Las causas del incendio están siendo investigadas por el Departamento de Investigación del Cuerpo de Bomberos de La Calera, conforme al procedimiento habitual.

PURANOTICIA