Incendio estructural afectó a departamento del cuarto piso de un edificio en Viña del Mar

Un incendio estructural afectó a un departamento ubicado en el cuarto piso de un edificio del condominio Meseta del Gallo, en Miraflores Alto, Viña del Mar.

Diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín acudieron a la emergencia, cuyo humo fue visible desde distintos puntos de la comuna.

Los voluntarios concentraron su trabajo en extinguir rápidamente las llamas y evitar que estas se propagaran a otros departamentos del edificio.

Junto a hacer la evacuación del inmueble, al lugar llegó personal del SAMU ya que se informó que habrían personas que permanecieron durante largos minutos expuestas al humo tras estar prácticamente atrapadas por el avance del fuego.

Luego de algunos minutos de intenso trabajo, desde el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar se informó que la emergencia en Av. Padre Hurtado pudo ser controlada.

PURANOTICIA