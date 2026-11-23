Después de un largo trabajo técnico y de participación ciudadana, finalmente se actualizó tras 30 años el Plan Regulador de Llay Llay con importantes modificaciones que permitirán un crecimiento ordenado de la pujante comuna del viento.

El límite urbano sube de 636 a 835,5 hectáreas (+31%) en los sectores poniente y suroriente para proyectos habitacionales, diferenciando zonas residenciales y mixtas,acercando el comercio a los barrios.

El alcalde Edgardo González destacó que tras 30 años, la comuna cuenta con un plan que “incrementa en un 66% el suelo disponible para el desarrollo de actividades comerciales y actividades habitacionales, especialmente para comités habitacionales en la comuna”.

De igual forma, subrayó que “protege la zona cultural patrimonial de Llay Llay, el teatro, el Fortín y la estación, contra futuros proyectos que quieran afectar nuestra identidad y nuestro patrimonio”, además de proyectar nuevas calles para conectar las poblaciones.

“Va a significar un tremendo salto al desarrollo de la comuna en los próximos 20 años; va a generar más inversión, más oportunidades, más empleo e impactar directamente en tu calidad de vida”, complementó el jefe comunal.

En lo ambiental, las áreas verdes suben de 59 a 198 hectáreas (24% del área urbana), creando corredores en el estero Los Loros y franjas de amortiguación. Además, se proyectaron nuevas avenidas que en un futuro próximo mejorarán sustancialmente el desplazamiento a nivel comunal y con las localidades vecinas.

Finalmente, crea la Zona de Conservación Histórica (Centro Histórico y Estación), protegiendo nueve inmuebles –como el Cine-Teatro Municipal y la casa de Adolfo Couve– y reconociendo el Monumento Histórico Casa de Jenaro Prieto.

PURANOTICIA