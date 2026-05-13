Incendio estructural afecta a casa en La Calera y obliga a desviar tránsito hacia Nogales

Un incendio estructural se registra en la comuna de La Calera, casi al límite con Nogales, donde una vivienda está siendo arrasada por las llamas.

La emergencia movilizó a diversas unidades de Bomberos hasta la avenida Adrián, en el sector Artificio, trabajando intensamente para controlar la propagación del fuego.

Según se reportó, las llamas podrían extenderse a inmuebles aledaños, situación que ha generado preocupación por parte de los vecinos del sector.

Debido a la emergencia, el tránsito interior en dirección entre Nogales y La Calera se mantiene interrumpido, mientras que el desplazamiento hacia Nogales está siendo desviado por la Ruta 5 Norte, por lo que se llamó a utilizar vías alternativas.

Hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas ni de las causas que habrían originado el siniestro, mientras el trabajo de los equipos continúa.

PURANOTICIA