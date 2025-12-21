Incendio en Zapallar y La Ligua arrasa 100 hectáreas y obliga a declarar Alerta Roja

Un incendio forestal de gran magnitud afecta la tarde de este Domingo a las comunas de Zapallar y La Ligua, en la Región de Valparaíso, obligando a SENAPRED a decretar Alerta Roja bicomunal, luego de que las llamas arrasaran con cerca de 100 hectáreas, según la última actualización entregada.

De acuerdo con lo informado por el Alcalde de Zapallar Gustavo Alessandri, el fuego se habría originado a raíz de un cortocircuito en una vivienda particular, donde el material ligero de la casa y el pasto seco del jardín facilitaron una rápida propagación de las llamas hacia el cerro. Desde ese punto, el incendio avanzó por diversas quebradas, generando una situación de alto riesgo.

El siniestro puso en peligro sectores como la mestiza, la hacienda, áreas de forestación y amplias zonas exteriores, lo que obligó a desplegar un operativo de emergencia de gran escala, con apoyo terrestre y aéreo, para evitar que el fuego alcanzara viviendas y zonas habitadas.

Actualmente, trabajan en el lugar 5 técnicos, 11 brigadas, 1 camión cisterna, 3 aviones cisterna, 3 helicópteros, un avión cisterna pesado, además de aeronaves de coordinación y observación de CONAF, junto a 4 compañías de Bomberos, en una labor conjunta para contener el avance del incendio.

El alcalde destacó y agradeció la rápida respuesta de Bomberos, la coordinación con SENAPRED y el apoyo de municipios vecinos como Papudo, La Ligua, Nogales y Puchuncaví.

PURANOTICIA