Incendio en Viña del Mar: equipos de emergencia combatieron fuego que consumió dos casas en el sector de Miraflores Alto

Un incendio estructural se registró la tarde de este jueves en la parte alta de la ciudad de Viña del Mar.

La emergencia se produjo en Avenida Eduardo Frei con Libertad, en el sector de Miraflores Alto.

Se trató de dos viviendas que resultaron completamente consumidas por las llamas. Además, existió riesgo de propagación hacia otros inmuebles.

Cabe señalar que la Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 12, 22, y 42 al siniestro.

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