Incendio en Valparaíso afectó a edificio de 4 pisos: Al menos 3 personas fueron rescatadas de las llamas

Un incendio estructural registrado la tarde de este sábado en el centro de Valparaíso movilizó a un amplio contingente de Bomberos, tras declararse la emergencia en calle Independencia con Edwards.

Según detalló el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Patricio Lara Figueroa, el siniestro se originó cerca de las 18:30 horas y, debido a la magnitud del fuego, debió ser elevado a la categoría de incendio declarado, lo que implicó el despliegue de 12 compañías en el lugar.

La emergencia afectó principalmente el cuarto piso de una edificación de carácter mixto, con locales comerciales en su base y uso residencial en los niveles superiores.

En medio de las primeras labores, equipos de emergencia lograron rescatar a tres personas desde el inmueble. De acuerdo con la información preliminar, se trató de “una persona adulta mayor (…) y dos personas adultas” que se encontraban en los pisos superiores al momento del incendio.



Respecto a posibles afectados, desde Bomberos indicaron que una de las personas rescatadas presentó complicaciones por inhalación de humo, producto de las condiciones en que se encontraba el edificio al momento de la llegada de los equipos.

En cuanto a la situación general, se descartó la existencia de personas desaparecidas tras una primera revisión del inmueble, señalando que “no hemos tenido información que haya alguna persona que esté desaparecida o que no haya sido habida desde el interior de la propiedad”.

En paralelo, dos voluntarios debieron ser atendidos en el lugar por sobreesfuerzo durante los primeros minutos de la emergencia, aunque sin presentar lesiones de gravedad.

Sobre los daños, se indicó que el fuego comprometió principalmente la estructura donde se emplaza un local comercial, sin evidencias de propagación hacia inmuebles colindantes.

Finalmente, las causas del incendio están siendo investigadas por el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos, mientras continúan las labores para controlar completamente la emergencia.

PURANOTICIA