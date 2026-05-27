Exministra Gloria Hutt asegura que demanda permite ampliar simultáneamente los puertos de San Antonio y de Valparaíso

La aprobación ambiental de la expansión del puerto de San Antonio ha reabierto el debate sobre el futuro y el financiamiento de la infraestructura marítima en Chile. Frente a las dudas sobre la viabilidad de duplicar capacidades con Valparaíso, la exministra de Transportes, Gloria Hutt, aseguró en Puranoticia.cl de forma categórica que el crecimiento proyectado del comercio internacional justifica con creces el desarrollo simultáneo de ambos puertos de la Quinta Región.

Cuando se le preguntó a la exministra si se puede expandir Valparaíso-San Antonio al mismo tiempo, ella respondió de forma categórica: "Absolutamente sí"

Hutt explicó que el megapuerto de San Antonio opera bajo una lógica de largo plazo, estimando que su ejecución total tomará cerca de dos décadas. Por lo mismo, la ampliación de Valparaíso se vuelve indispensable como un complemento inmediato para evitar un colapso logístico.

"Hasta que esa capacidad esté disponible, necesitamos un suplemento importante de capacidad en la región de Valparaíso, y eso es Valparaíso. La expansión del puerto de Valparaíso".

Al ser consultada por la entrada en operaciones del megapuerto peruano de Chancay y su potencial amenaza para la competitividad chilena, la exsecretaria de Estado descartó que esto reste validez a los planes locales, argumentando que Chile cuenta con un ecosistema consolidado de agencias, aduanas y especialistas que Lima aún debe desarrollar. Asimismo, enfatizó un factor que hoy cobra especial relevancia: la soberanía comercial.

"Ha quedado en evidencia que hay que tener autonomía logística propia. Está pasando que los inversionistas chinos que construyeron Chancay están limitando el acceso de los trabajadores peruanos a la infraestructura. Eso no nos puede pasar".

A pesar de que sectores de la industria —como la Compañía Sudamericana de Vapores— han planteado que sería más rentable postergar el megapuerto de San Antonio para priorizar los terminales del norte del país, Hutt discrepó profundamente de esa visión, señalando que la infraestructura minera no resuelve las necesidades logísticas de la zona centro-sur, donde se concentra la mayor actividad económica y poblacional.

La exministra concluyó advirtiendo sobre el peligro de la inacción y la postergación de estas obras, cuyas consecuencias terminarán impactando directamente a la economía nacional. "Estos no son proyectos inmediatos y si uno no los inicia a tiempo, el costo lo pagan las generaciones que vienen".

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