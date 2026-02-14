Incendio en observación: Se mantiene Alerta Roja para Limache y Concón

El siniestro en Limache se mantiene en combate, mientras que en Concón está bajo observación.
De acuerdo con la información entregada por CONAF, se mantiene activo el incendio forestal ACE en la comuna de Limache, el cual se encuentra en combate y ha afectado una superficie aproximada de 140 hectáreas, principalmente de pastizal, matorral y arbolado nativo.
En paralelo, en la comuna de Concón se reporta el incendio Forestal ACE 2, el cual permanece bajo observación.
En base a estos antecedentes técnicos y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la SENAPRED mantiene la Alerta Roja para las comunas de Concón y Limache, vigente desde el 13 de febrero de 2026.
Respecto al combate del incendio en Limache, se encuentran desplegados 7 brigadas de CONAF, 3 técnicos especializados, un skidder, unidades de Bomberos y apoyo aéreo, este último condicionado a las variables meteorológicas. La situación actual muestra una propagación e intensidad baja a nula, con mayor actividad concentrada en puntos específicos del perímetro.
No obstante, las autoridades advirtieron un riesgo moderado a alto de reactivaciones puntuales, debido a baja humedad relativa (34%) y vientos de hasta 30 km/h. Pese a ello, se confirmó que no existen daños reportados a personas ni infraestructura, manteniéndose el monitoreo constante y el llamado a la precaución a la comunidad.
