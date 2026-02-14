Incendio en observación: Se mantiene Alerta Roja para Limache y Concón

De acuerdo con la información entregada por CONAF, se mantiene activo el incendio forestal ACE en la comuna de Limache, el cual se encuentra en combate y ha afectado una superficie aproximada de 140 hectáreas, principalmente de pastizal, matorral y arbolado nativo.

En paralelo, en la comuna de Concón se reporta el incendio Forestal ACE 2, el cual permanece bajo observación.

En base a estos antecedentes técnicos y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la SENAPRED mantiene la Alerta Roja para las comunas de Concón y Limache, vigente desde el 13 de febrero de 2026.

Respecto al combate del incendio en Limache, se encuentran desplegados 7 brigadas de CONAF, 3 técnicos especializados, un skidder, unidades de Bomberos y apoyo aéreo, este último condicionado a las variables meteorológicas. La situación actual muestra una propagación e intensidad baja a nula, con mayor actividad concentrada en puntos específicos del perímetro.

No obstante, las autoridades advirtieron un riesgo moderado a alto de reactivaciones puntuales, debido a baja humedad relativa (34%) y vientos de hasta 30 km/h. Pese a ello, se confirmó que no existen daños reportados a personas ni infraestructura, manteniéndose el monitoreo constante y el llamado a la precaución a la comunidad.

