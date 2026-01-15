Incendio en las cercanías del ascensor Barón generó alarma vecinal y dejó un detenido

Un hombre fue detenido por su presunta responsabilidad en el inicio de un incendio que tuvo lugar la noche de este miércoles 14 de enero en los alrededores del ascensor Barón, ubicado en el cerro del mismo nombre de la comuna de Valparaíso.

Cerca de las 22:04 horas, la Central de Gestión de Incidentes del Cuerpo de Bomberos Valparaíso despachó un carro hasta la intersección de calle Bórquez con avenida Diego Portales, en el cerro Barón, tras reportarse un incendio en dicho sector.

Al llegar al lugar señalado, los voluntarios de la 4ª Compañía constataron una importante emanación de humo y fuego en la parte baja del mirador Barón.

Tras la evaluación inicial, se verificó que el foco del incendio correspondía a basura y matorrales encendidos. Para facilitar las labores de extinción y resguardar la seguridad del personal, Carabineros procedió a realizar un corte parcial de tránsito en el área.

Una vez controlada la emergencia, se confirmó que no habían personas lesionadas ni voluntarios afectados producto de la emergencia. De la misma manera, se descartó cualquier daño o afectación directa al funcionamiento del ascensor Barón.

El procedimiento policial quedó a cargo de efectivos de la 3ª Comisaría Norte de Carabineros, quienes detuvieron a un hombre como el presunto responsable del incendio que causó temor entre los vecinos del sector, sobre todo advirtiendo la cercanía del fuego con el elevador que les sirve como medio de transporte diario.

En tanto, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso reiteró su llamado a la comunidad a "evitar conductas de riesgo y a denunciar oportunamente situaciones que puedan derivar en emergencias, especialmente donde existen factores que pueden incrementar el peligro hacia la comunidad, como la presencia de vegetación seca".

PURANOTICIA