Incendio en el cerro Toro de Valparaíso consumió una casa y dejó a un hombre de 90 años con serios problemas respiratorios

Una casa totalmente consumida fue el saldo que dejó un incendio estructural registrado en el cerro Toro de Valparaíso al mediodía de este domingo 5 de octubre.

La emergencia tuvo lugar en la intersección de calles Torquemada con Horacio, según dio a conocer el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto.

Cuatro unidades de la institución voluntaria trabajaron en la emergencia, la cual logró ser controlada luego de algunos minutos de intenso trabajo.

No obstante, se informó que producto de la acción del humo, un hombre de alrededor de 90 años de edad resultó con algunos problemas respiratorios.

Luego de poner a resguardo a esta persona mayor, los equipos de Bomberos desplegados en el sitio del suceso trabajaron para extinguir los puntos calientes.

PURANOTICIA