Incendio en el cerro El Litre de Valparaíso afectó a ocho viviendas: dos completamente consumidas y seis con daños parciales

Un total de ocho viviendas se vieron afectadas por un incendio estructural declarado en el cerro El Litre de Valparaíso durante la noche de este domingo 23.

Dos casas resultaron completamente afectadas por acción del fuego, mientras que las otras seis quedaron con daños parciales, tanto por el fuego como por el agua.

A la emergencia en Av. El Litre concurrieron 10 unidades del Cuerpo de Bomberos, con cerca de 90 voluntarios que trabajaron hasta avanzada la madrugada de este lunes.

El cuarto comandante de Bomberos, Eugenio Rivero, explicó que "a eso de las 22:50 horas de este domingo se reciben los primeros llamados indicando una emergencia estructural en el cerro El Litre, en la Av. El Litre, donde se quemaban en forma violenta dos casas y con alto peligro de propagación".

Cabe hacer presente que para el combate de las llamas se contó con el apoyo de Municipalidad, Carabineros, Chilquinta, además la institución voluntaria recalcó que no se registraron ni civiles ni bomberos lesionados producto de la emergencia.

El Departamento de Prevención e Investigación de Incendios (DPI) de Bomberos Valparaíso realizó peritajes para establecer causa y origen de la emergencia.

"Ls causas de la emeregncia están siendo investigadas por el departamento especializado y los antecedentes serán enviados a la Fiscalía", cerró el comandante Rivero.

PURANOTICIA