Incendio en cerro Los Placeres de Valparaíso deja cuatro muertos y activa peritajes de la PDI

Durante la madrugada de este domingo, se registró un incendio en el Cerro Los Placeres, en Valparaíso, el cual dejó un saldo fatal.

Según informó el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, en el lugar se hallaron cuatro cadáveres, correspondientes a tres personas de sexo masculino y una de sexo femenino.

Tras el hallazgo, personal especializado comenzó el trabajo investigativo en el sitio del suceso, enfocándose en la identificación de las víctimas, proceso que aún se mantiene en desarrollo.

En paralelo, se desplegaron peritos regionales y del nivel central, quienes realizan diversas diligencias para establecer la causa y el origen del incendio, información clave para determinar cómo se inició el siniestro.

Finalmente, se indicó que todos los antecedentes recopilados serán remitidos al Ministerio Público, entidad que continuará con el desarrollo de la investigación y las acciones correspondientes

