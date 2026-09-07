Incendio en cerro Cordillera consumió casona y terminó con dos voluntarios lesionados

Una emergencia de proporciones se registró durante la noche del domingo en el cerro Cordillera de Valparaíso, luego de que un incendio afectara una casona ubicada en la intersección de las calles Villagrán y Espronceda.

La emergencia generó preocupación debido al peligro de que las llamas se propagaran hacia otros inmuebles contiguos, situación que obligó a Bomberos a desplegar un amplio operativo para controlar el fuego.

En total, nueve carros y tres vehículos de apoyo logístico de Bomberos trabajaron en el lugar. La institución informó que la emergencia fue controlada a las 22:11 horas, aunque posteriormente continuaron las labores en el sector.

"A las 22.11 minutos se ha dado por controlada la emergencia que afecta a cerro Cordillera, en Valparaíso, tras el trabajo de 9 carros y 3 vehículos de apoyo logístico de Bomberos", informó Bomberos.

Debido a las características de la emergencia, se solicitó a Esval aumentar el caudal de agua de los grifos ubicados en las inmediaciones.

Además, el Municipio de Valparaíso colaboró con un camión aljibe municipal para apoyar el combate del incendio.

Por su parte, Chilquinta efectuó un corte del suministro eléctrico en el perímetro aledaño, con el objetivo de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

La situación además requirió la presencia de Carabineros, luego de que Bomberos solicitara apoyo policial a raíz de problemas registrados con personas del sector mientras los voluntarios desarrollaban sus labores.

"En el lugar también trabajan Carabineros, Chilquinta, Esval y Municipalidad. Continúan las labores", agregó el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.

Como consecuencia de la emergencia, además, se informó que dos voluntarios de la 9ª Compañía de Bomberos resultaron lesionados durante el procedimiento.

PURANOTICIA