Incendio en casa-habitación movilizó a Bomberos hasta la parte alta de Viña del Mar

La emergencia se produjo pasadas las 9:30 horas en la intersección de calle Viña del Mar con pasaje Central Puerto Montt, hasta donde fueron despachadas cuatro unidades.
Un incendio estructural registrado durante la mañana de este martes 12 de mayo en el sector de Forestal Alto, en Viña del Mar, movilizó a diversas unidades del Cuerpo de Bomberos, luego de una alerta por fuego y humo en una vivienda particular.
La emergencia se produjo pasadas las 9:30 horas en la intersección de calle Viña del Mar con pasaje Central Puerto Montt, hasta donde fueron despachadas las unidades 22, 42, 103 y 72 tras el llamado recibido por la Central de Comunicaciones de Bomberos.
El siniestro afectó a una casa habitación, donde el propio propietario logró controlar el fuego antes del arribo de los equipos de emergencia hasta el sitio del suceso.
Pese a ello, voluntarios trabajaron en el lugar realizando labores de remoción de puntos calientes, con el objetivo de evitar un eventual rebrote de las llamas y asegurar completamente la zona afectada por las llamas y el humo.
La situación fue contenida sin que se reportaran personas lesionadas.
PURANOTICIA