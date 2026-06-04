Crímenes al alza en la región de Valparaíso: Carabineros reporta 46 homicidios en cinco meses, superando en 35% las cifras de 2025

Un informe elaborado por Carabineros de la Quinta Zona, y presentado en el marco del Comité Policial encabezado este 3 de junio por la Delegación Presidencial, da cuenta de un aumento en los homicidios registrados en la región de Valparaíso durante los primeros cinco meses de 2026, en comparación con igual periodo del año anterior.

El documento, al que accedió Puranoticia.cl y que contiene cifras actualizadas al 31 de mayo de 2026, señala que "ha ocurrido un aumento de 35% (12) en los homicidios, comparando el año 2025 (34) con el año 2026 (46)". No obstante, el mismo balance indica que durante la última semana analizada no se registraron homicidios en la región.

Según el desglose por repartición policial, la Prefectura de Valparaíso registra el mayor incremento en lo que va de año, pasando de tres homicidios al 31 de mayo del año pasado a 11 en igual fecha de este año. De esos 11 casos, 10 ocurrieron en la comuna de Valparaíso, mientras que uno tuvo lugar en la comuna de Casablanca.

En la Prefectura de Viña del Mar se contabilizan siete homicidios durante este 2026, misma cifra que la registrada durante el año pasado. De ellos, cinco asesinatos corresponden a Viña del Mar, uno a Quintero y uno a Puchuncaví.

La Prefectura de Marga Marga acumula 14 homicidios en lo que va de 2026, uno más que los 13 registrados en igual periodo de 2025. En cuanto a la distribución comunal, ésta corresponde a cuatro casos en Quilpué, tres en Quillota, tres en La Cruz, dos en Villa Alemana, uno en Limache y uno en La Calera.

Por su parte, la Prefectura de Aconcagua mantiene la misma cifra del año anterior, con 4 homicidios, distribuidos en La Ligua, Llay Llay, Los Andes y San Felipe.

En tanto, la Prefectura de San Antonio registra 10 homicidios hasta el 31 de mayo de este año, vale decir tres más que los siete contabilizados a la misma fecha del año pasado. De ellos, siete ocurrieron en Cartagena y tres en San Antonio.

Respecto al lugar donde ocurrieron los crímenes en la región de Valparaíso, el informe de la policía uniformada indica que 29 homicidios se registraron en la vía pública, diez al interior de domicilios particulares y siete en otros lugares.

En cuanto al tipo de arma utilizada, Carabineros reporta que 21 asesinatos fueron cometidos con arma blanca, 15 con arma de fuego y diez con otros tipos de armas.

Consultado el delegado presidencial regional, Manuel Millones, reconoció que "hay un balance y ciertamente están aumentando los homicidios en comparación a 2025". Asimismo, señaló que "no tengo en este momento el detalle, pero entiendo que es un 35%, según el dato que nos entregó Carabineros", aunque precisó que "nos falta el dato complementario de la Policía de Investigaciones, pero al menos, según el informe policial, ese es el dato que nos entregó Carabineros durante el Comité Policial".

Cabe hacer presente que las cifras forman parte de los antecedentes analizados semanalmente por las autoridades regionales, Carabineros, la PDI y la Policía Marítima en el Comité Policial, instancia donde se evalúa el comportamiento de los principales delitos y se coordinan estrategias operativas para enfrentar los fenómenos criminales que afectan a las distintas comunas de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA