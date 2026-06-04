Arma automática, varias decenas de disparos y sitio del suceso alterado por vecinos: Fiscalía revela nuevos detalles de ataque en Rodelillo

Nuevos antecedentes entregó la Fiscalía Regional de Valparaíso respecto del violento ataque armado ocurrido la noche del miércoles en el sector de Rodelillo, en la parte alta de la ciudad porteña, hecho que dejó una mujer fallecida y ocho personas heridas por impactos balísticos.

La investigación, encabezada por el fiscal jefe de la Unidad de Crimen Organizado y coordinador regional del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), José Antonio Uribe, apunta a un ataque dirigido contra un grupo de personas y ejecutado mediante ráfagas de disparos efectuadas desde un vehículo en movimiento.

El persecutor explicó que alrededor de las 21:00 horas, un grupo de aproximadamente nueve personas –integrado por ciudadanos chilenos y un venezolano– se encontraba reunido en una esquina de Av. Rodelillo cuando apareció un vehículo que actualmente está siendo individualizado por los equipos investigadores y desde el cual se efectuaron múltiples ráfagas de disparos con armamento automático en contra del grupo.

Respecto de la dinámica de los hechos, Uribe señaló que "es un vehículo el que tenemos individualizado hasta ahora, y de ahí se efectuaron los disparos", agregando que "desconocemos si fueron una o varias armas, pero por su cadencia y por estar en movimiento el vehículo, deben haber sido una o más armas".

En cuanto al móvil del ataque, el fiscal indicó que "las personas heridas se encontraban en esa esquina, desconocemos en qué conducta, quizás haciendo cosas sociales u otra cosa. Y fue un ataque al grupo de personas". También explicó que "estamos indagando cuál es la motivación de este ataque, que obviamente puede ser disputas territoriales o venganza. No descartamos ninguna hipótesis en este instante".

De igual forma, el coordinador regional del ECOH subrayó que "entendemos que sí o sí hay víctimas colaterales, pero desconocemos por ahora el motivo del ataque", añadiendo que el móvil "puede ser por disputas territoriales o una vendetta por un hecho anterior; las hipótesis están todas abiertas". En esa línea, precisó que "está trabajando la Brigada de Homicidios para efectos de establecer eso, individualizar el vehículo y establecer los móviles, a partir de las declaraciones de las propias víctimas, que después de estabilizar su salud los interrogaremos como corresponde".

Acerca del contexto de violencia en el cerro Rodelillo, Uribe manifestó que "hemos tenido algunos casos de violencia en dicho sector, pero como ha pasado en muchos sectores de la región de Valparaíso", aunque destacó que "el último tiempo había estado tranquilo, sin mayores incidentes violentos".

Sin embargo, advirtió que "este hecho de extremada violencia y casi inédito en la región –por el número de personas heridas por impacto balístico– nos preocupa" y afirmó que "por eso estamos poniendo todos los recursos, tanto del Ministerio Público como de las policías, para trabajar este caso".

La investigación también busca determinar si existió más de un episodio de disparos durante la huida de los atacantes. Al respecto, el fiscal explicó que el vehículo "escapa por la misma avenida" y agregó que "lo que estamos viendo es si hubo un retorno de este vehículo, si hubo una segunda balacera".

En ese sentido, indicó que "eso está viendo ahora la Brigada de Homicidios con las cámaras que estamos levantando, para establecer la hipótesis y saber a quién iba dirigido el ataque, si era a una persona determinada de ese grupo o al grupo entero".

Uno de los antecedentes que más llamó la atención de los investigadores ocurrió al llegar al lugar de los hechos. Sobre ello, Uribe reveló que "cuando llegó Carabineros. el sitio del suceso estaba alterado, estaba limpio", precisando que "estaba limpio en términos literales: hicieron barrido y se echó un líquido para limpiar".

"Incluso no había rastros de sangre ni de ningún tipo de casquillo, a pesar de la cantidad de disparos que hubo en el lugar como para herir a nueve personas y ocasionar la muerte de una", complementó el persecutor.

Junto con ello, sostuvo que "estamos hablando de varias decenas de disparos y casi no encontramos registro de eso", añadiendo que "eso nos llamó la atención" y que "en mi caso nunca me había pasado eso de que llegara a un sitio que estaba limpio".

Mientras continúan las diligencias para identificar a los responsables y establecer el móvil del ataque, la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI concentran sus esfuerzos en el análisis de cámaras de seguridad, el levantamiento de evidencia y la toma de declaraciones a las víctimas, en un caso que ya es calificado como uno de los hechos de violencia armada más graves registrados en la región el último tiempo.

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