Drones seguirán sobrevolando la región de Valparaíso: Core aprueba más de $729 millones para mantener operativos de televigilancia

En una sesión clave del pleno del Consejo Regional (Core) de Valparaíso, se aprobó de forma unánime una importante modificación presupuestaria de $729.825.435 destinada a mantener el financiamiento del programa de televigilancia móvil en la región. La iniciativa, que corría contra el tiempo tras el término del convenio anterior fijado para el pasado 31 de mayo, fue priorizada por las autoridades para evitar la interrupción del servicio técnico y preventivo.

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, destacó que "nuestro compromiso con la seguridad ha sido un compromiso invariable desde que asumimos el 14 de julio del 2021. Desde esa fecha en adelante hemos mantenido el sistema de televigilancia, un sistema que se practica a través de drones de alta tecnología, que captura imágenes que son medios probatorios para llevar a los delincuentes a la cárcel y lo que hacen es proveer de mayor seguridad a quienes habitamos los distintos territorios de la región de Valparaíso".

El proyecto de continuidad ingresó formalmente al Gobierno Regional (Gore) el pasado 18 de mayo. Respecto a la agilidad del proceso, Mundaca detalló que tomó la determinación de "hacer una modificación presupuestaria y reitemizar el convenio original, de forma tal de poder mantener la continuidad operativa del sistema de drones".

Asimismo, agradeció formalmente al cuerpo de consejeros por destinar estos fondos que reflejan el espíritu de la institución de "ponerse a disposición de todas y de todos". Esta medida complementa la inversión histórica del GORE entre 2021 y 2025, periodo en el cual se han ejecutado más de 62 mil millones de pesos descentralizados en materia de seguridad.

REORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

Por su parte, las autoridades del Ejecutivo en la región celebraron el resultado de la votación del Core de Valparaíso, explicando los alcances técnicos y logísticos que tendrá esta nueva etapa del programa, el cual articula los esfuerzos del Gobierno Regional, la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Delegación Presidencial.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, dijo estar “muy contento y agradecido del Consejo Regional, liderado por el Gobernador, que nos ha permitido transferir recursos que estaban destinados a la sala espejo, para el arriendo de drones. Nuestro compromiso ahora es licitar y tener ocho drones operativos, con los que podamos, idealmente, llegar hasta marzo del 2027”.

Millones recalcó además que las rutas de sobrevuelo son fijadas directamente por Carabineros, transformándose en un soporte operativo fundamental tanto para ellos como para la Policía de Investigaciones (PDI) al combatir la delincuencia.

En esa misma línea, el seremi de Seguridad, Hernán Silva, valoró el impacto social de la medida, señalando que "estos drones van a permitir sacar de circulación a cuanto delincuente y narcotraficante matan a nuestra juventud. No es un fin en sí mismo, es un sistema".

IMPACTO Y CIFRAS CLAVE

El uso de estas plataformas tecnológicas ha mostrado resultados contundentes en el resguardo de la ciudadanía. La efectividad del programa se respalda en datos operativos claves acumulados recientemente:

Despliegue territorial: Cobertura total en todas las comunas de la Región de Valparaíso entre el periodo de 2025 y mayo de 2026.

Cobertura total en todas las comunas de la Región de Valparaíso entre el periodo de 2025 y mayo de 2026. Detenciones efectivas: Más de 900 personas fueron detenidas gracias a la detección de delitos en situación de flagrancia apoyada por los drones.

Más de 900 personas fueron detenidas gracias a la detección de delitos en situación de flagrancia apoyada por los drones. Multiuso operativo: Las aeronaves no solo actúan en la prevención delictual, sino también prestando soporte clave en la gestión de emergencias de la región.

PURANOTICIA