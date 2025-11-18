Incendio en bodegas de un mall chino de Viña del Mar dejó cuatro locales afectados y a más de 60 mil clientes sin energía eléctrica

Cuatro locales comerciales se vieron afectados por un incendio estructural de grandes proporciones que se registró pasado el mediodía de este martes 18 en el centro de Viña del Mar, en el cuadrante de calles Arlegui, Crucero, Marina y Quilpué.

Más de una veintena de máquinas y un centenar de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué trabajaron para controlar la tercera alarma de incendio, pasadas las 13:00 horas, en las bodegas de un mall chino del sector.

De igual forma, se solicitó colaboración de la institución en Valparaíso, quienes facilitaron un carro con escala telescópica, la cual fue de suma utilidad para lograr controlar las voraces llamas que emergían por la parte alta del inmueble.

Además, los equipos de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y de Seguridad Pública del Municipio de Viña del Mar brindaron un completo despliegue para colaborar en la emergencia que afectó en diferentes grados a cuatro locales comerciales.

En ese sentido, la casa edilicia viñamarina dispuso del apoyo de camiones aljibes, camionetas de Seguridad Pública, de Emergencia Municipal y piscinas para el acopio de agua, con el objetivo de apoyar la labor de la totalidad de las compañías del Cuerpo de Bomberos de la ciudad que concurrieron a controlar el siniestro.

Debido a la presencia de instalaciones eléctricas cercanas al incendio por calle Arlegui, la empresa CGE realizó un corte preventivo del suministro eléctrico, acción que mantuvo con el servicio interrumpido a más de 61 mil clientes de la comuna.

"Informamos a nuestros clientes de las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, que la interrupción del suministro se debe a un incendio que afecta a instalaciones cercanas a la subestación eléctrica Marga Marga. Por este motivo se realizó, a petición de bomberos, la desconexión forzosa de las instalaciones afectando a los clientes de dichas comunas", señaló la compañía en sus redes sociales.

En ese sentido, las unidades de Seguridad Pública también se desplegaron para realizar los cortes viales correspondientes y así facilitar la labor de los equipos de emergencia.

El director de GRD de Viña del Mar, Mauricio Fuentes, señaló que “una vez que las maniobras de Bomberos terminen el trabajo de los puntos calientes, se va a proceder con la reposición del servicio eléctrico, además de la desmovilización de recursos una vez que la emergencia se encuentre totalmente controlada".

PURANOTICIA