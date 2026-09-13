Incendio en basural ilegal moviliza a diversos Cuerpos de Bomberos de la región de Valparaíso al sector del Parque La Victoria de Limache

La noche de este sábado, la central de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de Limache, recibió un llamado que advertía y denunciaba de un incendio forestal, a la altura del Parque La Victoria, lo que finalmente se trataba de un pozo donde existía un basural ilegal, el cual estaba completamente en llamas.

Tras el llamado, se despacharon diversas máquinas del Cuerpo de Bomberos de Limache, quienes tras contener la emergencia y al constatar de que no existía riesgo de propagación a viviendas colindantes, se retiraron del lugar.

Sin embargo, durante la jornada de este domingo, el siniestro se reactivó, situación por la cual el Cuerpo de Bomberos de Limache solicitó el apoyo de recursos de la provincia de Marga Marga, con los Cuerpos de Bomberos de las comunas de Quilpué y Villa Alemana, además de la provincia de Quillota con el Cuerpo de Bomberos de La Cruz, así como de la provincia de Valparaíso, con el Cuerpo de Bomberos de las comunas de Quintero, Puchuncaví y Viña del Mar, de acuerdo a lo informado por el propio comandante de Bomberos de Limache, Marco Escobar.

En el lugar se encuentran trabajando camiones aljibe de diversos Cuerpos de Bomberos, además de camiones municipales, quienes buscan extinguir por completo las llamas del incendio en el basural ilegal.

Por su parte, Esteban Saavedra, director de gestión de riesgos y desastres de Limache, aseguró que “hasta el momento el incendio no presenta propagación, está prácticamente contenido, con una convectiva bastante grande debido al material combustible que se está quemando hasta ahora, pero no hay riesgo de viviendas ni pastizales”, haciendo un llamado a los vecinos del sector a mantenerse alerta ante la emergencia.

A esta hora se encuentran en dirección al siniestro personal del Cuerpo de Bomberos de las comunas de Panquehue, La Ligua, San Felipe, para intentar contener lo antes posible la emergencia.

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