Ministerio de Obras Públicas anuncia 12 nuevos proyectos por $34.855 millones en la región de Valparaíso: generarían más de 2 mil empleos

En el marco del plan «Chile Despega», presentado por el Gobierno con el objetivo de impulsar el empleo, acelerar la inversión pública y reactivar la economía, el Ministerio de Obras Públicas presentó la bajada regional de la iniciativa en la región de Valparaíso.

En primer lugar, se indicó que contempla 12 nuevos proyectos de conservación, una inversión de $34.855 millones y la generación de aproximadamente 2.100 empleos, como parte de la cartera que el MOP está impulsando en el marco de la iniciativa.

Se trata de proyectos que serán impulsados por distintas direcciones del MOP, con procesos de licitación que comenzarán en octubre y obras que se desarrollarán de aquí a 2027. A nivel nacional, la cartera considera 241 contratos y una estimación de cerca de 23.000 empleos, como parte del plan anunciado por el Presidente Kast.

La Secretaría de Estado considera intervenciones en infraestructura vial, hidráulica y marítimo-portuaria, fortaleciendo la conectividad de los territorios.

Al respecto, la seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán, comentó que "estamos muy contentos y con una gran esperanza, ya que tenemos 12 proyectos nuevos de conservación a lo largo y ancho de la región, también en Juan Fernández. Es muy importante porque estamos presentes en Isla de Pascua también”.

La autoridad agregó que "con una inversión total de treinta y cuatro mil millones, solo en ProEmpleo. Vamos a generar, a partir desde las licitaciones que las vamos a hacer en octubre, hasta dos mil doscientos empleos nuevos en la región”.

TRES OBRAS

Como parte de esta cartera, destacan tres obras considerables para la región de Valparaíso: en materia vial, se contempla la conservación periódica de los caminos ruta F-840-G y G-952, en las comunas de Algarrobo y Cartagena, provincia de San Antonio, con una inversión aproximada de $4.616 millones. La obra permitirá avanzar en la conservación y mejoramiento de caminos de la provincia, fortaleciendo la conectividad y las condiciones de desplazamiento de las comunidades y usuarios de estas rutas.

En materia de infraestructura hidráulica, el plan contempla la conservación de emergencia del colector primario Reñaca Norte, en Viña del Mar, con una inversión aproximada de 3.935 millones de pesos. La intervención permitirá fortalecer infraestructura fundamental para el manejo de aguas lluvias en el sector.

Asimismo, en Juan Fernández, se contempla la conservación del Muelle Bahía El Padre, con una inversión aproximada de $3.990 millones, mejorando la infraestructura portuaria estratégica para el archipiélago y fortalecer sus condiciones de conectividad.

APUESTA POR LA REACTIVACIÓN

Desde el cerro Merced de Valparaíso, el delegado Manuel Millones destacó del plan que busca poner acento en “reactivación económica, empleo, salud, seguridad y obras públicas. Y nuestra visita acá constituye eso, una obra muy significativa. Pueden ver cómo se aprovechó el terreno dando respuesta a más de 70 familias (…) es importante que la comunidad conozca cuáles son las obras que vamos a partir el primer trimestre, algunas licitadas este año, para empezar a reactivar la economía regional y levantar empleo, que es lo que más nos aflige, principalmente el empleo femenino”.

En esa misma línea, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, comentó que "nuestro rol como autoridades regionales es hacer que Valparaíso despegue. Sabemos que detrás de obras, y detrás de una inversión hay empleos. Queremos que las obras avancen y se pongan en marcha para generar más y mejores empleos, para ayudar a las familias de la región de Valparaíso que tanto han esperado una oportunidad. En el Comité Regional Económico iremos monitoreando que los permisos se vayan otorgando, iremos destrabando nudos críticos para avanzar en obras, por lo que esperamos que, de aquí a los próximos meses, los empleos se comiencen a ofertar en la región".

Finamente, la seremi de Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa, detalló que “para hablar de recuperación es necesario que se generen obras, tanto con inversión pública como privada, y así generar nuevos puestos de trabajo. El Presidente anunció medidas respecto a la inversión a través del plan Despega Chile y también a través del proyecto de presupuesto que se está presentando a la nación, donde se pone principalmente acento en el empleo. Hoy, estamos visitando una obra que significa no solamente 70 soluciones habitacionales para familias, sino que también 90 personas que trabajan en esta obra. En la medida que vayamos multiplicando las obras que se están comenzando a ejecutar, esto va a significar mejoras en las cifras de empleo”.

De esta manera, la bajada regional de «Chile Despega» contempla 12 proyectos que permitirán avanzar en infraestructura necesaria para los distintos territorios, generando empleo y fortaleciendo la conectividad y seguridad de las rutas, sistemas de aguas lluvias e infraestructura portuaria.

PURANOTICIA