Carabineros destaca marcha estudiantil "pacífica y tranquila" en Valparaíso, pero reporta tres detenidos por rayar una farmacia

Una masiva marcha estudiantil recorrió este jueves las calles del plan de Valparaíso, en el marco de la convocatoria nacional realizada por la Confech para manifestar sus reparos frente a los recortes proyectados para educación y plantear sus demandas en medio de la discusión del Presupuesto 2027. La movilización reunió a estudiantes secundarios y universitarios, además de organizaciones gremiales y sociales.

La manifestación comenzó cerca de las 11:30 horas en plaza Sotomayor y tuvo como destino plaza O’Higgins, en las inmediaciones del Congreso Nacional. Entre las demandas planteadas durante la jornada estuvieron el fortalecimiento de la educación pública, la defensa de beneficios estudiantiles como la gratuidad y las becas Junaeb y evitar retrocesos en materia de financiamiento para educación y salud.

A diferencia de otras movilizaciones estudiantiles en la Ciudad Puerto, ésta no tuvo desmanes ni enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros, excepto un solo hecho delictual que terminó con tres personas detenidas: un rayado a una farmacia.

Desde Carabineros, el teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de los servicios de la Prefectura de Valparaíso, explicó que “a raíz del llamado de la Confech a marchar por las calles de Valparaíso, 1.200 personas se reunieron en la plaza Sotomayor para comenzar un desplazamiento hacia la plaza O'Higgins”.

“Durante este desplazamiento contamos con un hecho lamentable, donde encapuchados realizaron un rayado al exterior de una farmacia, los cuales posteriormente, a través de las diligencias realizadas por personal de la Sección de Investigación Policial, lograron la detención de estos tres individuos”, agregó.

Junto con informar los arrestos, el oficial de la policía uniformada recalcó que el incidente se produjo en el contexto de una movilización que, según el balance de la institución, se desarrolló mayoritariamente de manera tranquila.

“Asimismo, hacer presente que esta marcha en general se realizó de forma pacífica y tranquila”, cerró el subprefecto de los servicios de Carabineros Valparaíso.

(Imagen mejorada con IA)

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