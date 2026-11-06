Incendio destruyó vivienda deshabitada en el cerro Lecheros de Valparaíso: seis compañías trabajaron en la emergencia

Un incendio estructural movilizó a seis compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso durante la madrugada de este viernes hasta el cerro Lecheros, donde las llamas consumieron una vivienda que se encontraba sin ocupantes.

La emergencia requirió el despliegue de cerca de 40 voluntarios de la institución y, afortunadamente no dejó personas lesionadas.

El fuego comenzó alrededor de las 3:30 horas de la madrugada en calle Victoria Cueto, hasta donde fueron despachadas las primeras unidades de Bomberos. Tras evaluar la magnitud de la situación, los equipos solicitaron elevar el nivel de respuesta a incendio declarado, movilizando de esta manera a un total de seis compañías.

El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Patricio Lara, explicó que "rápidamente el personal que llegó realizó las labores de búsqueda y rescate primario de posibles víctimas al interior de la propiedad, la cual era una propiedad deshabitada, no encontrando víctimas ni personas lesionadas".

La autoridad bomberil agregó que, una vez controlada la emergencia, los equipos continuaron trabajando en las labores de remoción de escombros y revisión del inmueble para evitar eventuales rebrotes de las llamas.

En paralelo, se informó que el Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos de Valparaíso quedó a cargo de los peritajes para establecer el origen y las causas que provocaron el siniestro vial en esta parte de la comuna porteña.

PURANOTICIA