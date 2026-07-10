Incendio destruyó una vivienda y un local comercial en la Av. 21 de Mayo de Quillota

Un incendio destruyó una vivienda y un local comercial en la avenida 21 de Mayo de la comuna de Quillota.

Además, otro inmueble resultó con daños parciales producto de la propagación del fuego.

Una mujer resultó con lesiones leves por quemaduras en una de sus manos y recibió atención en el lugar, según informó la oficina de Gestión de Riesgo de Desastres dependiente de la Municipalidad de Quillota.

La emergencia se produjo durante el mediodía de este viernes en el sector del paradero 6½, hasta donde llegaron los Cuerpos de Bomberos de Quillota y La Cruz.

El trabajo de los voluntarios y equipos de emergencia se prolongó por aproximadamente 60 minutos, logrando controlar el siniestro y evitando una mayor propagación.

Además, la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de Municipalidad de Quillota coordinó el despliegue de camiones aljibe.

También concurrieron al lugar del siniestro, equipos de Seguridad Pública, Carabineros, funcionarios de Servicios Operativos de la Municipalidad de Quillota y personal de Chilquinta, que efectuó el corte del suministro eléctrico para facilitar el trabajo de Bomberos.

Cabe señalar que las causas que originaron el incendio serán investigadas por el Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Quillota.

(Imagen: Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de Quillota)

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