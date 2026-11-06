Incendio destruyó dos bodegas en Villa Alemana: una funcionaba como taller de artesanía y otra como taller mecánico

Un incendio estructural movilizó a equipos de emergencia hasta la intersección de las calles Pedro Montt y Gabriel Dazarola, en la comuna de Villa Alemana, donde dos bodegas resultaron completamente afectadas por las llamas.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, uno de los inmuebles funcionaba como un taller de artesanía en madera, mientras que el segundo correspondía a un taller mecánico. Ambos recintos se encontraban completamente envueltos en llamas, lo que motivó el despliegue de Bomberos para combatir la emergencia.

En el lugar también trabajó personal de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana y Carabineros, quienes colaboraron en el procedimiento y las labores de resguardo del sector.

Por su parte, la empresa Chilquinta informó que el área fue desenergizada como medida preventiva para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar riesgos asociados al suministro eléctrico.

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