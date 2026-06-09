Incendio destruyó casa de material mixto y amenazó con propagarse a otras en Quilpué

Un incendio estructural de proporciones se registró este mediodía en la comuna de Quilpué, alertando a los equipos de emergencia debido al peligro inminente de propagación que presentó en su inicio. El siniestro afectó a una casa habitación de material mixto en la intersección de las calles Volcán Villarrica y Volcán Pucón.

Ante la magnitud del fuego, que se encontraba a libre combustión, las primeras unidades en llegar al lugar debieron actuar rápidamente. "Se solicitan más máquinas al lugar", fue la primera e importante alerta radial que despacharon las unidades para reforzar el combate de las llamas que amenazaban con extenderse a inmuebles vecinos.

Tras un intenso trabajo de los voluntarios, la emergencia logró ser contenida. Respecto a la situación actual del siniestro, el mando a cargo de la emergencia confirmó que se encuentra bajo una "propagación controlada".

El personal de bomberos continuó desplegado en el sector afectado. Según se informó, los equipos "se trabaja en ventilación hidráulica y bajar temperatura" de la estructura dañada para asegurar el área por completo.

Afortunadamente, gracias a la rápida intervención, el escenario es más favorable y se reportó que la emergencia se mantiene "sin riesgo de propagación a viviendas colindantes por el momento". Las causas del inicio del fuego deberán ser investigadas por el departamento técnico correspondiente.

PURANOTICIA