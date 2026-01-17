Incendio destruye por completo una vivienda en Viña del Mar y deja dos damnificados

Un incendio estructural se registró durante la noche de este viernes en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso, dejando como saldo una vivienda completamente destruida y dos personas damnificadas, lo que motivó un amplio despliegue de equipos de emergencia.

De acuerdo con información de Radio Bío Bío, el siniestro afectó a una casa ubicada en la intersección de calle Rogelio Astudillo con Portugal, en el sector Las Torres, un área considerada de difícil acceso, lo que complicó las labores iniciales de combate del fuego.

Debido a la magnitud del incendio, Bomberos de Viña del Mar declaró primera alarma, permitiendo la concurrencia de al menos siete unidades del cuerpo bomberil, las cuales trabajaron intensamente para evitar la propagación de las llamas hacia otras viviendas cercanas.

Paralelamente, una brigada nocturna de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) fue desplegada en el lugar con el objetivo de prevenir la expansión del fuego hacia zonas de vegetación, registrándose finalmente una afectación forestal mínima, según reportes oficiales.

La ultima actualización de los equipos de emergencia fue que el incendio fue completamente controlado, sin que se registrara propagación a estructuras colindantes, mientras se continúan evaluando las causas del siniestro y la situación de las personas damnificadas.

