Incendio declarado en antigua casona movilizó a Bomberos al Barrio Puerto de Valparaíso: fuego se inició en oficina del tercer piso

Un incendio estructural movilizó nuevamente a gran parte del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso hacia una antigua casona ubicada en el casco histórico de la comuna.

Se trató de un incendio declarado en una vivienda de la calle Cochrane, a metros de la plaza Sotomayor, en pleno Barrio Puerto de Valparaíso.

Fueron 11 las unidades, con 60 bomberos, los que arribaron hasta el sitio del suceso, con ayuda de un carro telescópico de Viña del Mar, para combatir el fuego en altura.

El incendio afectó al tercer piso de un inmueble, generando una densa columna de humo negro que se observó desde distintos puntos del Gran Valparaíso.

Asimismo, se informó que el fuego presentó peligro de propagación, por lo que el trabajo de la institución voluntaria se centra en evitar que se expanda.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Vicente Maggiolo, señaló que "se pudo hacer ingreso rápidamente, lo que pudo contener el avance y propagación interior del inmueble. Esto empezó en el tercer piso, en una oficina, por calle Cochrane, y es materia de investigación por parte del Departamento de Investigación".

"No tenemos que lamentar ni civiles ni bomberos lesionados, tampoco tuvimos que evacuar porque al momento de nuestra llegada ya estaba todo evacuado. En el tercer piso hay oficinas y por el lado de Cochrane fue donde se inició el fuego. Hay daños parciales", agregó a Puranoticia.cl el oficial de la institución voluntaria.

Transporte Informa reportó en sus redes sociales que el tránsito vehicular estuvo "suspendido en calles Blanco y Cochrane, entre plazas Sotomayor y Echaurren".

Asimismo, aconsejaron a los automovilistas que "hacia la Aduana, prefiera Errázuriz y hacia el centro prefiera Serrano o Errázuriz".

