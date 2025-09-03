Click acá para ir directamente al contenido
Incendio de proporciones afecta a bodega de una empresa constructora en Villa Alemana

Se trata de una emergencia al interior de una bodega perteneciente a una constructora ubicada en las cercanías del sector de Troncos Viejos de esta comuna de Marga Marga.

Miércoles 3 de septiembre de 2025 09:29
Diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana trabajan en el combate de un incendio estructural de proporciones en la comuna.

Se trata de una emergencia al interior de una bodega perteneciente a una constructora ubicada en las cercanías del sector de Troncos Viejos.

Cabe hacer presente que la columna de humo negro es visible desde distintos puntos de ésta y otras comunas aledañas de la provincia de Marga Marga.

Noticia en desarrollo...

