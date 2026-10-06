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Incendio de gran magnitud consume locales comerciales en el sector Los Suspiros en Cartagena

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Bomberos de la comuna de Cartagena trabajan para apagar las llamas junto a voluntarios de San Antonio y El Tabo.

Incendio de gran magnitud consume locales comerciales en el sector Los Suspiros en Cartagena
Martes 6 de octubre de 2026 19:05
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Un incendio estructural se registra la tarde de este martes en la comuna de Cartagena, región de Valparaíso.

La emergencia se registra en el sector Los Suspiros, específicamente en el pasaje Mariano Casanova.

El fuego consume locales comerciales como Rockaterraza, la heladería La Terraza y un local de venta de churros.

Bomberos de la comuna de Cartagena trabajan para apagar las llamas junto a voluntarios de San Antonio y El Tabo.

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