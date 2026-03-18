Incendio de biomasa en Los Molles obliga a declarar emergencia comunal en Quilpué: Municipio anuncia recurso de protección

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, declaró emergencia comunal por el incendio que afecta al sector de Los Molles en la ruta F-50 y anunció un recurso de protección.

La medida responde a una emergencia activa desde inicios de marzo, con rebrotes y emisiones de material particulado y gases tóxicos. El municipio advierte un posible riesgo sanitario.

“Hemos decidido declarar emergencia comunal en Quilpué por el incendio de biomasa en Los Molles, una situación que se arrastra desde inicios de marzo y que hoy sigue activa, generando emisiones contaminantes y un posible riesgo sanitario", mencionó la jefa comunal.

"No estamos frente a un incendio convencional, sino a un proceso que requiere medidas urgentes. Por eso, en las próximas horas interpondremos un recurso de protección para resguardar el derecho de nuestra comunidad a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Finalmente, Carolina Corti afirmó que "vamos a actuar con decisión y con todas las herramientas disponibles para proteger a nuestros vecinos y vecinas".

(Imagen: @GermanMoyano15)

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