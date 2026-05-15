Incendio consumió una vivienda y afectó a otras dos de manera parcial en el cerro Mariposas de Valparaíso

Una vivienda consumida y otras dos con daños parciales dejó un incendio que se registró en el cerro Mariposas de la ciudad de Valparaíso.

La emergencia se desarrolló la tarde-noche de este viernes en calle Trinquete con Conti.

Al siniestro concurrieron ocho compañías de Bomberos, con una fuerza de tarea de 48 voluntarios/as.

El tercer comandante de Bomberos Valparaíso, Francisco Arévalo, informó que "producto de este incendio fue afectada en su totalidad una casa de material ligero y producto de la radiación y convección y la carga calórica fueron afectadas dos viviendas de manera parcial".

El oficial añadió que "no tenemos bomberos ni personal civil lesionado y en este momento se está haciendo levantamiento técnico para que el personal del Departamento de Investigación de Incendios pueda dar con la causa de origen de acuerdo al catástrofe".

Arévalo dio a conocer que "en este momento la emisión ya está controlada, estamos sofocando los puntos calientes, hemos liberado algunas compañías para retornar a sus respectivos cuarteles y en estos momentos ya estamos en la última instancia de este siniestro en el cerro Mariposas".

(Imagen: Central de Emergencias V Region)

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