Incendio consumió una vivienda en la intersección de 4 Norte con 4 Poniente en Viña del Mar

Un incendio consumió completamente una vivienda en la ciudad de Viña del Mar, durante la tarde de este martes.

La emergencia afectó a una casa-habitación sin moradores en la intersección de 4 Norte con 4 Poniente.

Para el trabajo de Bomberos, se procedió a cortar el transito en 3 norte y 4 norte y 4 poniente y 5 poniente.

Autoridades recomendaron evitar el sector y facilitar el paso de los vehículos de emergencia.

Además, Bomberos de la Ciudad Jardín hicieron un llamado a conducir con precaución.

PURANOTICIA