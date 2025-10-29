Incendio consumió una vivienda de dos pisos en el cerro Lecheros de Valparaíso: no se registraron lesionados

Una vivienda de dos pisos resultó completamente afectada por un incendio que se registró la tarde de este miércoles, en el cerro Lecheros de Valparaíso.

La emergencia se produjo en la calle Victoria Cueto con la avenida Lecheros, pasadas las 19:20 horas.

El cuarto comandante del Cuerpo de Bomberos Valparaíso, Eugenio Rivera Chauzal, informó que no se registraron lesionados, ni civiles ni bomberos.

El Departamento de Investigación de Incendios está realizando las pericias para entregar el informe respectivo a la Fiscalía.

En la emergencia, los voluntarios contaron con el apoyo de Carabineros, personal del SAMU, la municipalidad de Valparaíso, Esval y Chilquinta.

PURANOTICIA