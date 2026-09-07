Incendio consumió una estructura en las cercanías del Parque Aconcagua de Quillota

Un amplio operativo de emergencia se desplegó durante la madrugada de este lunes 7 de septiembre en las inmediaciones del Parque Aconcagua, en la comuna de Quillota, debido a un incendio de carácter estructural.

La situación motivó la concurrencia de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Quillota, quienes acudieron con personal y maquinaria para abordar la emergencia y mantenerla bajo control.

Al procedimiento también se sumaron equipos municipales, entre ellos funcionarios y maquinaria de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad Pública, además de un camión aljibe que prestó apoyo a las labores desarrolladas en el lugar.

En medio del trabajo de los equipos de emergencia, Chilquinta dispuso la interrupción temporal del suministro eléctrico en el área, medida adoptada de manera preventiva para facilitar las labores de Bomberos y reducir eventuales riesgos para los voluntarios.

Cabe hacer presente que la emergencia se encuentra controlada, mientras los equipos continúan trabajando en el sector. Por ahora, las labores también apuntan a establecer las circunstancias que dieron origen al siniestro

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