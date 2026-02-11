Incendio consumió mil metros de basura en el relleno sanitario El Molle en Valparaíso

Un incendio se registró la madrugada de este miércoles en el relleno sanitario El Molle, en el cerro Playa Ancha de Valparaíso.

Bomberos y personal de las brigadas nocturnas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) controlaron el siniestro que dejó mil metros de basura quemada.

La contención de la propagación de las llamas se produjo gracias al apoyo de camiones aljibes de la municipalidad y maquinaria del sector.

El capitán Héctor Carneiro, de la Duodécima Compañía de Bomberos de Valparaíso, informó que esto evitó que el incendio afectara un bosque en el sector del camino La Pólvora.

Asimismo, precisó que la intensidad del viento durante la madrugada complicó el combate del fuego.

PURANOTICIA