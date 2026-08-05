Incendio consumió completamente una vivienda en el cerro Merced de Valparaíso

Un incendio que se registró la tarde de este miércoles consumió una vivienda en el cerro Merced de la ciudad de Valparaíso.

La emergencia se registró en específico en la intersección de las calles Alessandri con Pocuro.

Siete unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto trabajaron en el control de las llamas, ya que existió riesgo de propagación hacia vegetación.

Debido a la compleja topografía del sector, los equipos de emergencia tuvieron dificultades de acceso para combatir el siniestro.

Luego de que fuese controlado el incendio, llegó hasta el lugar personal del Departamento de Prevención e Investigación de Incendios (DPI).

PURANOTICIA