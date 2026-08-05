Proyecto de alcantarillado asume histórica demanda de La Greda y Ventanas: Alcalde de Puchuncaví apunta a "dignidad" de vecinos

Un importante avance en materia de justicia social e infraestructura sanitaria registra la comuna de Puchuncaví, luego de que las localidades de La Greda y Ventanas finalizaran la etapa de factibilidad de su esperado proyecto de alcantarillado y se preparen para gestionar el financiamiento que permita desarrollar el diseño definitivo de la iniciativa.

Se trata de un proyecto largamente esperado por ambas comunidades, ubicadas junto al complejo industrial de la comuna, que busca saldar una histórica deuda en materia de servicios sanitarios básicos para miles de vecinos.

El alcalde de Puchuncaví, Marco Morales, conversó con Puranoticia.cl y destacó la relevancia social y estratégica de esta iniciativa, enfatizando el contraste entre el desarrollo industrial del territorio y la ausencia de una red de alcantarillado durante más de seis décadas.

“Estas dos localidades no tienen una red de alcantarillado. Cuentan con una red de agua potable administrada en La Greda por un APR y en Ventanas por una cooperativa, pero la red sanitaria existente en La Greda es muy precaria y en Ventanas simplemente no existe. (…) Es sorprendente cuando uno lo cuenta, pero es la realidad”, enfatizó el edil.

DE LA FACTIBILIDAD AL DISEÑO

Con la prefactibilidad financiada con recursos municipales y la factibilidad desarrollada gracias a una inversión de 151 millones de pesos aportados por el Gobierno Regional (GORE) ya concluidas, el proyecto dio un paso decisivo hacia la siguiente etapa: la elaboración de la ingeniería de diseño.

Para concretar esta fase será necesario obtener 1.185 millones de pesos, mientras que la ejecución de las obras y la construcción de las plantas de tratamiento requerirán una inversión superior a 25.000 millones de pesos.

La iniciativa beneficiará directamente a más de 3.000 hogares, lo que equivale aproximadamente a entre 12.000 y 15.000 habitantes de ambas localidades.

“Chile, después de seis décadas, debiera colocarse la mano en el corazón. Después de todo lo entregado (...) se cerró un colegio, han existido temas medioambientales que no son menores. Hoy esperamos que todas las autoridades nos apoyen. (…) Aquí nos tenemos que todos poner detrás de la dignidad de nuestros vecinos de La Greda y Ventanas”, aseveró la autoridad comunal.

LLAMADO TRANSVERSAL

Con el objetivo de hacer realidad este proyecto, el municipio inició una agenda de gestiones destinada a convocar el apoyo de consejeros regionales, parlamentarios, la Delegación Presidencial y de las 16 empresas con patentes comerciales e industriales activas en el cordón industrial.

El alcalde sostuvo que el éxito de esta iniciativa dependerá de la articulación entre recursos públicos y el compromiso de responsabilidad social del sector privado, entendiendo esta obra como una forma de reparar una deuda histórica con las comunidades.

“Para un proyecto como este yo tengo el corazón súper abierto, de manera transversal, porque los apoyos políticos son muy importantes en esta ocasión”, concluyó Morales.

RECUPERACIÓN COLEGIO DE LA GREDA

Durante las gestiones vinculadas al proyecto, el alcalde también destacó la recuperación del antiguo colegio de La Greda, establecimiento que fue cerrado hace años producto de la crisis ambiental.

El recinto fue completamente remodelado mediante una inversión de 700 millones de pesos y próximamente será inaugurado como un centro comunitario abierto a toda la ciudadanía, consolidando un nuevo espacio para el desarrollo de la comunidad.

PURANOTICIA