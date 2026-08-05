El desliz geográfico del Presidente Kast con el Reloj de Flores de Viña del Mar: "¿Quién no venia a Valparaíso a sacarse la foto clásica?"

Un particular chascarro marcó la intervención del presidente José Antonio Kast durante su participación en el 30° Encuentro Empresarial organizado por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), realizado en las instalaciones del Casino Enjoy de Viña del Mar.

Mientras compartía sus reflexiones ante los asistentes, el mandatario cometió un imprevisto desliz territorial al referirse a uno de los símbolos más reconocidos de la Ciudad Jardín. "Quién no ha venido a Valparaíso a sacarse la foto en el reloj de las flores, era un clásico", afirmó Kast durante su discurso.

La equivocación generó una inmediata reacción entre los asistentes, quienes interrumpieron al presidente para señalarle que el Reloj de Flores pertenece a Viña del Mar y no a la ciudad de Valparaíso.

Al percatarse del error, en medio de murmullos y sonrisas del público, el Jefe de Estado corrigió de inmediato sus palabras y aprovechó la instancia para pedir disculpas a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien también participaba del encuentro empresarial.

(Video: Gentileza de Mega)

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