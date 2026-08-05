Firman contratos que dan inicio al proceso que modernizará el transporte público del Gran Valparaíso: sumarán 600 buses desde 2027

La modernización del transporte público del Gran Valparaíso dio un paso decisivo con la firma de los contratos entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y las empresas adjudicatarias que operarán el nuevo sistema en la conurbación.

La suscripción de los contratos formaliza el vínculo con las empresas Consorcio Valparaíso, a cargo de la Unidad 01, y Viña Bus S.A., responsable de la Unidad 02, permitiendo avanzar desde la etapa de licitación hacia la implementación del nuevo estándar de servicio para Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón.

El proceso considera la incorporación de una nueva flota de buses eléctricos y diésel con estándar Euro VI, además de mejoras para elevar la calidad del servicio, la frecuencia y regularidad de los recorridos, fortalecer la accesibilidad universal e incorporar nuevas herramientas para el control y monitoreo de la operación.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, destacó la relevancia del avance alcanzado y sostuvo que "es un hito histórico en la región de Valparaíso porque pasamos a modernizar el transporte público, de 1.800 buses que es el parque automotor licitado en el Gran Valparaíso, se van a incorporar a partir del próximo año 600 buses eléctricos de alto estándar. Al igual que en la región Metropolitana".

Asimismo, explicó que el nuevo modelo contempla cambios relevantes tanto para los conductores como para el funcionamiento del sistema. En ese sentido, indicó que "eso tiene dos cambios importantes: primero, la fórmula de pago que tienen los conductores, que instalan los validadores; segundo, tiene una fórmula de pago de los subsidios del Estado distinto a lo que hoy ocurre. Eso es muy diferente a lo que hoy acontece, donde el grueso del ingreso de los conductores es por pasajero transportado y eso implica muchas veces riesgo de accidentes".

Millones también resaltó que otra de las innovaciones será la administración de los terminales, señalando que "los terminales van a ser fiscales. En este caso, los terminales que se determinó en coordinación con la Seremi de Transporte, van a ser de propiedad de la empresa de Estado, Desarrollo País, administrados por el Ministerio de Transporte y, por tanto, separamos las licitación de los buses de los terminales".

Sin embargo, advirtió que la modernización del sistema también requiere abordar problemas históricos de infraestructura y conectividad. "Las unidades de negocio nos han planteado inquietudes que son legítimas. Esta región tiene un déficit en materia de vialidad y de conectividad y, por tanto, no hay muchos incentivos de usar el transporte público en vez de usar el auto", agregando que será necesario avanzar en corredores exclusivos para buses y en medidas que permitan priorizar el transporte público en vías como Avenida España, Libertad, Uno Norte y Álvarez.

Otra de las tareas a asumir es el déficit de choferes, frente a lo cual expresó que "hay un desafío de formar nuevos conductores y ahí hay una propuesta que trabajamos en un momento con el Gobernador de formar a unos 500 conductores. Podemos tener nuevas máquinas, cumpliendo las jornadas, pero no vamos a tener conductores". A ello agregó que "esto es un avance, vamos a tener una inversión para 500 buses, pero también quedan tareas que tenemos que hacer como Estado, que tienen que ver con la conectividad, con la seguridad del transporte público, especialmente en los terminales".

Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, afirmó que "se han suscrito y se han firmado los contratos con los nuevos operadores, en este caso son unidades de servicio. Es un proceso para la región muy importante. Como parte del Ministerio de Transporte, en representación del nivel central, desde Santiago, esto es un respaldo a la región en un proceso de modernización".

La autoridad enfatizó que "estamos hablando de una modernización y quiero dejar muy claro, no sólo del punto de vista tecnológico, aquí no estamos hablando solamente de los buses, sino que estamos haciendo una modificación estructural a la manera en la cual el transporte hoy día se está desarrollando en el Gran Valparaíso".

Asimismo, recordó que "vamos a comenzar un proceso de recambio, primeramente de los buses, pero en segundo lugar en los aspectos contractuales de esta licitación, que tiene una mejora sustancial en lo que son las condiciones laborales del personal, en este caso de los conductores, y que tiene también un impacto directo en los vecinos". De igual manera, el seremi sostuvo que los nuevos vehículos "corresponderán a buses tanto eléctricos como diésel, en categoría Euro VI, y que permitirán entregar servicios, por ejemplo, para movilidad o accesibilidad universal".

Finalmente, Valenzuela explicó que, tras la firma de los contratos, "viene todo un proceso de la adquisición de los buses. Hoy día activamos el proceso, comenzamos un trabajo de adquirir los buses y luego de capacitación", agregando que "esto está hecho por fases, donde vamos a capacitar a conductores, donde vamos a desarrollar un mayor número de conductores que puedan incorporarse dentro de este proceso, de manera tal de que paulatinamente y en la incorporación de cada uno de los servicios, durante el 2027 debiéramos ya tener en una condición permanente estos servicios".

PURANOTICIA