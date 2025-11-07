Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Incendio consume viviendas en sector de Lo Varela en la localidad quillotana de San Pedro

Incendio consume viviendas en sector de Lo Varela en la localidad quillotana de San Pedro

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Central de comunicaciones de Bomberos de Quillota despachó a las máquinas M12, M22, M31, M42 y M43 a la emergencia.

Incendio consume viviendas en sector de Lo Varela en la localidad quillotana de San Pedro
Viernes 7 de noviembre de 2025 17:55
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

VIDEO

Un incendio se registra la tarde de este viernes en la comuna de Quillota, en la región de Valparaíso.

El siniestro estructural se produce en un sector de Lo Varela, en la localidad de San Pedro.

De manera preliminar, se informa que al menos tres casas estarían siendo afectadas por las llamas.

Central de comunicaciones de Bomberos de Quillota despachó a las máquinas M12, M22, M31, M42 y M43.

VIDEO

(Video: @quintavahora / Imagen: @LA_CRUZ_ALERTA)

PURANOTICIA

Cargar comentarios