Incendio consume viviendas en sector de Lo Varela en la localidad quillotana de San Pedro

Un incendio se registra la tarde de este viernes en la comuna de Quillota, en la región de Valparaíso.

El siniestro estructural se produce en un sector de Lo Varela, en la localidad de San Pedro.

De manera preliminar, se informa que al menos tres casas estarían siendo afectadas por las llamas.

Central de comunicaciones de Bomberos de Quillota despachó a las máquinas M12, M22, M31, M42 y M43.

VIDEO

(Video: @quintavahora / Imagen: @LA_CRUZ_ALERTA)

