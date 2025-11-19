Incendio consume una casa habitación de dos pisos en la calle Condell de San Antonio

Diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de San Antonio trabaja en el combate de un incendio estructural registrado en la calle Carlos Condell.

El fuego consume una vivienda de dos pisos ubicada en el cerro Arena, donde se ha informado que existe un alto peligro de propagación a inmuebles contiguos.

Debido a la voracidad de las llamas, se procedió a emitir una segunda alarma de incendio, con el objetivo de solicitar refuerzos para combatirlas.

Para facilitar las labores de los equipos de emergencia y no lamentar tragedias, se procedió a suspender el suministro eléctrico en todo el sector.

Cabe hacer presente que en el lugar de la emergencia trabaja el Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Seguridad Pública de la Municipalidad de San Antonio.

PURANOTICIA