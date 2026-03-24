Incendio consume un inmueble de dos pisos en pleno Barrio Puerto de Valparaíso

Un incendio estructural se registra la noche de este martes entre las calles Prat y Cochrane en la ciudad de Valparaíso.

Bomberos de la Ciudad Puerto informó que despachó 11 carros al siniestro declarado.

Las llamas afectan al edificio que alberga al restaurante "Capri", denominado como "la mejor picá tradicional porteña".

Una densa columna de humo que se eleva desde la techumbre es visible desde distintos puntos de la ciudad.

PURANOTICIA