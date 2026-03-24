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Incendio consume un inmueble de dos pisos en pleno Barrio Puerto de Valparaíso

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Bomberos de la Ciudad Puerto informó que despachó 11 carros al siniestro que se declaró la noche de este martes.

Incendio consume un inmueble de dos pisos en pleno Barrio Puerto de Valparaíso
Martes 24 de marzo de 2026 21:14
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Un incendio estructural se registra la noche de este martes entre las calles Prat y Cochrane en la ciudad de Valparaíso.

Bomberos de la Ciudad Puerto informó que despachó 11 carros al siniestro declarado.

Las llamas afectan al edificio que alberga al restaurante "Capri", denominado como "la mejor picá tradicional porteña".

Una densa columna de humo que se eleva desde la techumbre es visible desde distintos puntos de la ciudad.

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