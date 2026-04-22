Incendio consume sede del Club Deportivo Cristo Rey en el sector alto de Llolleo en San Antonio

Un incendio se registra la noche de este miércoles en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

La emergencia estructural afecta a la sede del Club Deportivo Cristo Rey, en calle El Sauce con Los Cisnes.

Diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de San Antonio se encuentran trabajando en el sector alto de Llolleo para evitar que las llamas se propaguen a otros inmuebles.

Información en desarrollo...

(Imagen: Bomberos San Antonio)

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