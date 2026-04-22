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Incendio consume sede del Club Deportivo Cristo Rey en el sector alto de Llolleo en San Antonio

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Diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de San Antonio se encuentran trabajando en el lugar de la emergencia para evitar que las llamas se propaguen a otros inmuebles.

Incendio consume sede del Club Deportivo Cristo Rey en el sector alto de Llolleo en San Antonio
Miércoles 22 de abril de 2026 23:38
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Un incendio se registra la noche de este miércoles en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

La emergencia estructural afecta a la sede del Club Deportivo Cristo Rey, en calle El Sauce con Los Cisnes.

Diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de San Antonio se encuentran trabajando en el sector alto de Llolleo para evitar que las llamas se propaguen a otros inmuebles.

Información en desarrollo...

(Imagen: Bomberos San Antonio)

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