Incendio consume dos inmuebles en el sector sur de Villa Alemana: se registran tres personas lesionadas

Un incendio estructural se registra la tarde de este lunes en la comuna de Villa Alemana.

La emergencia se desarrolla específicamente en calles Caupolicán con El Bosque, en el sector sur de la ciudad.

El siniestro afecta a dos inmuebles, una vivienda de dos pisos, la cual está siendo consumida completamente por las llamas y un taller.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana trabajan en el lugar para controlar la situación.

Producto del incendio, se registran tres personas lesionadas leves en el lugar de la emergencia.

(Imagen: @CafeConEnfasis_)

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