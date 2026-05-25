Plan Protege Invierno 2026: iniciativa contempla 15 albergues, 350 camas y activación del Código Azul en la región de Valparaíso

En un hito realizado en el albergue de invierno de la Fundación Educere, en Viña del Mar, autoridades regionales dieron inicio oficial al Plan Protege Invierno 2026, una focalización del trabajo realizado desde el Programa Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social y Familia durante las épocas de más frío y precipitaciones.

En lo particular, este plan propone un refuerzo de las medidas desarrolladas durante el año, con la finalidad de resguardar la vida y salud de las personas en situación de calle que atienden diariamente. Contempla una inversión regional superior a los $2.170 millones, distribuidos entre el componente Plan Protege Invierno y los Centros Temporales para la Superación.

Los dispositivos que aumentan sus prestaciones son los albergues temporales; las rutas sociales y médicas, además de la posibilidad de la activación del Código Azul, el cual intensifica la labor de los profesionales en la entrega de prestaciones de alimento, higiene y abrigo durante las casi 68 horas que dura su actividad.

Además de un recorrido por las instalaciones del albergue, las autoridades pudieron conversar con los equipos de la ONG Cidets, encargada de la Ruta Protege en Viña del Mar y Valparaíso, quienes les relataron y mostraron cómo se trabaja en el contexto del Plan Protege Calle y qué insumos entregan en sus visitas.

Tras el recorrido, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, destacó "el rol de la Fundación Educere, ya que ellos reciben apoyo desde la Seremi de Desarrollo Social durante el invierno, el resto del año lo sostienen con recursos propios. Dado esto, queremos hacer un llamado al mundo privado a colaborar: faltan camas, faltan lugares como este para lograr una mayor cobertura pensando en las personas en situación de calle”.

El seremi de Desarrollo Social, Nicolás Cerda, recordó que "el Plan Protege Invierno es un reforzamiento a lo que ya se hace durante el año. Sabiendo que este invierno será muy crudo, hemos buscado ampliar esta red y la cobertura que entregamos para proteger a las personas que actualmente viven en las calles. Como bien han dicho la ministra Wulf y el presidente Kast, lo importante es sacar a las personas en situación de calle. Para eso hay una red completa: hoy fortalecemos el cuidado y protección de las personas en situación de calle. También, hay programas que permiten habitar viviendas compartidas, hay cursos y capacitaciones para aprender oficios o desarrollar talentos; también hay trabajo con Senda para luchar contra las adicciones y que estas personas puedan reintegrarse a la sociedad”.

Asimismo, el director ejecutivo de Fundación Educere, Dante Gasic, recordó que "desde hace mucho tiempo nosotros venimos insistiendo en la necesidad de que las personas deben salir de las calles. Tenemos que hacernos cargo de todo el circuito para lograr este objetivo. En distintos lugares en donde tenemos presencia de albergues sentimos la necesidad de acompañamiento, ya sea para los procesos personales de nuestros usuarios, capacitaciones u opciones de ingreso al mundo laboral. Pero para ello se necesitan recursos”.

Finalmente, se instó a la ciudadanía a apoyar el trabajo del Plan Protege Calle, dando aviso de personas en situación de calle que puedan correr riesgo, ya sea por las precipitaciones como por el frío, mediante el teléfono 800 104 777 (opción 0) o a través el formulario web disponible en www.codigoazul.gob.cl. De esta forma se da aviso a los equipos de los distintos dispositivos para que den asistencia rápida a estas personas, disminuyendo los riesgos que implican la vida en calle.

PURANOTICIA