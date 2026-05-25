Carabineros captura en La Cruz a peligroso delincuente buscado por grave delito: conducía automóvil robado en Concón

Carabineros de la Tenencia de La Cruz detuvo a un sujeto que mantenía una orden vigente por un grave delito, además de recuperar un vehículo que registraba encargo por robo con intimidación con arma de fuego en la comuna de Concón.

El procedimiento se desarrolló en el pasaje Puerto Williams, luego que personal policial acudiera al lugar tras recibir una denuncia por la presencia sospechosa de un automóvil gris con vidrios polarizados.

Al llegar al sector, los funcionarios fiscalizaron un vehículo marca Mazda, modelo 3, constatando que la patente instalada no correspondía al automóvil.

Tras la revisión de los antecedentes, Carabineros estableció que el conductor, identificado con las iniciales M.I.D.R., de 27 años y nacionalidad chilena, mantenía una orden vigente por el delito de robo con retención de víctimas o lesiones graves.

Asimismo, se verificó que el automóvil mantenía encargo por robo con intimidación con arma de fuego desde abril de este año en la comuna de Concón.

Durante el procedimiento, además, se encontraron distintas especies al interior del vehículo que estarían vinculadas a la comisión de ilícitos.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, desde donde se instruyó que el imputado pasara a audiencia de control de detención, mientras que el vehículo recuperado será devuelto a su propietario.

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