Intento de robo de cables dejó fuera de servicio el 131 del SAMU Litoral en Valparaíso

El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) Litoral, perteneciente al Hospital Carlos van Buren y al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, activó un plan de contingencia tras la interrupción del número de emergencias 131. El problema, originado por un intento de robo de cables de telecomunicaciones durante horas de la madrugada, dejó a la central de llamadas sin conexión durante varias horas.

Según el Dr. Simón Rojas Doll, director subrogante del Hospital Carlos van Buren, el incidente ocurrió cuando “personas intentaron sustraer cables en una red aérea de la empresa Chilquinta, lo que provocó un cortocircuito y la caída del sistema de telecomunicaciones. Aunque el hospital contaba con respaldo eléctrico, la interrupción de la fibra óptica afectó las comunicaciones del servicio de emergencias”.

En respuesta, el SAMU Litoral habilitó un plan de contingencia que incluye la derivación de las llamadas al 131 hacia un teléfono móvil y la disposición de números telefónicos alternativos para que la población pueda comunicarse directamente en caso de urgencias médicas. Los números dispuestos son el +56939516871 y el +56939516873.

La Dra. Gabriela Hidalgo, jefa del SAMU Litoral, explicó que “mientras se trabaja en la reparación del sistema, las llamadas al 131 están siendo derivadas a un teléfono celular”. Además, destacó que la central del SAMU desempeña un papel crucial en la coordinación de las emergencias prehospitalarias y que no puede permitirse una interrupción prolongada del servicio.

LLAMADO A DENUNCIAR

El seremi de Energía de Valparaíso, Celso Quezada, confirmó que el intento de robo ocurrió entre las 5:00 y las 5:30 de la madrugada en una red de Chilquinta ubicada en calle Nueva Las Rosas del Cerro El Litre. Aunque el grupo electrógeno del SAMU permitió mantener el suministro eléctrico, las comunicaciones se vieron afectadas durante aproximadamente cuatro horas.

La autoridad hizo un llamado a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa, como personas manipulando postes o redes eléctricas. "Este tipo de actos vandálicos no solo son peligrosos por el riesgo de electrocución, sino que también perjudican gravemente a la ciudadanía al interrumpir servicios esenciales", señaló.

El seremi señaló que ya se realizó la reposición del servicio eléctrico. Mientras tanto, las autoridades locales y el personal del SAMU continúan monitoreando la situación y garantizando que los planes de contingencia permitan dar respuesta a las emergencias médicas.

PURANOTICIA